Goldene Palme für Französin Justine Triet

Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Film "Anatomy of a Fall". Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

(dpa)