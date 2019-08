14:57 Uhr

Griechische Polizei zerschlägt erneut Schleuserring

Athen (dpa) – Der griechischen Polizei ist ein Schlag gegen eine internationale Schleuserbande gelungen.

Bei einer Razzia im vornehmen Athener Vorort Glyfada seien zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen worden, teilte die Behörde in Athen mit. Nach weiteren Mitgliedern der Bande werde noch gefahndet. Die Schleuserbande soll seit Monaten gefälschte Reisedokumente angefertigt und sie an Migranten verkauft haben, die nach Deutschland und in andere EU-Staaten reisten. Bei der Razzia wurden auch acht Migranten - Kunden der Schleuser - festgenommen. (dpa)

