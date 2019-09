vor 21 Min.

Große Trauerfeier für Jacques Chirac in Pariser Kathedrale

Mit zahlreicher internationaler Polit-Prominenz hat in Paris die große Trauerfeier zu Ehren des früheren französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac begonnen.

Unter den Gästen, die sich in der Kirche Saint-Sulpice versammelten, sind auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Kremlchef Wladimir Putin. Der Sarg des am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorbenen Chirac wurde in die Kirche getragen. Große Leinwände übertragen die Trauerfeier. (dpa)

Themen folgen