20:51 Uhr

Guaidó ruft in Venezuela für 1. Mai zu Demo gegen Maduro auf

Im Machtkampf in Venezuela hat der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó zu einer Kraftprobe am 1.

Mai aufgerufen. Im Rahmen seiner Kampagne, um Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen, rief Guaidó seine Anhänger bei einer Kundgebung in Caracas zum "größten Aufmarsch der Geschichte Venezuelas" auf - mit dem Ziel, "das Ende der Usurpation" zu fordern. Venezuela befindet sich in einer schweren Krise, die das Gesundheitssystem, die Nahrungsmittelversorgung und die Stromzufuhr an den Rand des Kollapses geführt hat. (dpa)

