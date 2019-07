vor 18 Min.

Günther: Öffentliche Gelöbnisse eine Selbstverständlichkeit

In der Debatte um öffentliche Gelöbnisse bei der Bundeswehr hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt.

Solche Gelöbnisse müssten eine Selbstverständlichkeit sein, sagte Günther. "Die Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft." Dafür hätten Politik und Gesellschaft gemeinsam Sorge zu tragen. Kramp-Karrenbauer hatte sich in ihrer ersten Regierungserklärung für öffentliche Gelöbnisse zum Jahrestag der Gründung der Bundeswehr am 12. November ausgesprochen. (dpa)

Themen Folgen