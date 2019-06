19:17 Uhr

Gute Börsenwoche endet mit leichten Verlusten

Angesichts der zugespitzten Lage im Nahen Osten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko gescheut.

Der Dax hatte am großen Verfallstag an den Terminbörsen - dem Hexensabbat - zwar zwischenzeitlich im Plus gelegen. Am Ende gab der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 12 339,92 Punkte nach. Der Kurs des Euro legte zu: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1316 US-Dollar fest. (dpa)

