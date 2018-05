22:03 Uhr

Gysi: Karl Marx vom Missbrauch durch die DDR befreien Newsticker

Linken-Politiker Gregor Gysi hat sich dafür ausgesprochen, Karl Marx vom "Missbrauch" durch die Sowjetunion und die DDR zu befreien.

"Wir hier in Deutschland haben immer noch ein unnatürliches Verhältnis zu Karl Marx", sagte Gysi in der Universität Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx. "Er ist zweifellos ein großer Geist der Menschheitsgeschichte." Für seinen Missbrauch unter anderem in der Sowjetunion und der DDR sei er nicht verantwortlich. Zu dem Denkmal von Karl Marx, einem Geschenk Chinas, sagte Gysi: "War das wirklich nötig? Hätten wir da nicht selber den Auftrag geben können?" (dpa)

