vor 21 Min.

Habeck verurteilt Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin

Grünen-Chef Robert Habeck hat das Vorgehen der italienischen Behörden gegen das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch scharf kritisiert.

Die Verhaftung der Kapitänin zeige die Ruchlosigkeit der italienischen Regierung und offenbare das Dilemma der europäischen Flüchtlingspolitik", sagte Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die "Sea-Watch 3" hatte in der Nacht nach mehr als zwei Wochen auf offener See mit 40 Migranten an Bord unerlaubt im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt. Die Kapitänin wurde festgenommen, das Schiff beschlagnahmt. (dpa)

