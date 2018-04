vor 19 Min.

Haftbefehl gegen weiteren Deutsch-Türken in Istanbul Newsticker

Istanbul (dpa) - Gegen einen weiteren deutschen Staatsbürger ist in der Türkei Haftbefehl erlassen worden.

Adil Demirci sei gestern in Istanbul unter anderem wegen Terrorpropaganda in Untersuchungshaft genommen worden, sagte seine Anwältin Gülhan Kaya der Deutschen Presse-Agentur. Demirci besitze sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Konkret werde Demirci vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei zu sein und Propaganda für diese betrieben zu haben. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation. (dpa)

