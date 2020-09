17:13 Uhr

Haftbefehl wegen Mordes für Mutter im Fall Solingen beantragt

Nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen haben die Ermittler Haftbefehl für die Mutter beantragt.

Der Vorwurf laute auf Mord in fünf Fällen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen. Die 27-Jährige sei nach einem mutmaßlichen Suizidversuch weder vernehmungs- noch haftfähig - deshalb könne das zuständige Gericht über den beantragten Haftbefehl noch nicht entscheiden.

© dpa-infocom, dpa:200904-99-434639/1 (dpa)

