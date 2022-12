Nächster Rekord: Messi nun bester WM-Torschütze Argentiniens

Durch seinen Elfmetertreffer in der 34.

Minute zum 1:0 im Halbfinale gegen Kroatien ist Lionel Messi nun alleiniger WM-Rekordtorjäger Argentiniens.

Der mehrmalige Weltfußballer hat jetzt elf Tore bei Weltmeisterschaften erzielt und ist damit an Gabriel Batistuta vorbeigezogen. In der ewigen Torjägerliste wird es der 35-Jährige bei seiner fünften und letzten WM aber wohl nicht mehr auf den ersten Platz schaffen. Hier führt Deutschlands Ex-Weltmeister Miroslav Klose das Ranking mit 16 WM-Treffern an.

(dpa)