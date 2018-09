20:45 Uhr

Hans Beimer stirbt Serientod in der "Lindenstraße" Newsticker

Dramatischer Tod in der "Lindenstraße": Die Serienfigur Hans Beimer ist in der Folge am Abend wie angekündigt gestorben Joachim H.

Luger, der Hans Beimer mehr als 33 Jahre lang verkörperte, hatte seinen Ausstieg aus der ARD-Serie bereits vor einigen Wochen angekündigt. Er wollte wieder mehr Zeit fürs Theater und seine Familie haben. (dpa)

