vor 24 Min.

Heftiger Ehestreit: 89-Jähriger verletzt Frau tödlich Newsticker

Bei einem heftigen Ehestreit eines hochbetagten Paares in Rösrath bei Köln soll ein 89-Jähriger seine Frau tödlich verletzt haben.

Die 88-Jährige habe in ihrer Wohnung eine tödliche Verletzung erlitten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit zwischen den Eheleuten in der gemeinsamen Wohnung eskaliert. Polizisten nahmen den dringend tatverdächtigen Ehemann noch am Tatort fest. (dpa)

