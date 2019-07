vor 19 Min.

Heftiger Länder-Streit über Einheits-Abi

In der Diskussion über ein einheitliches Abitur in Deutschland sind sich Bayern und Nordrhein-Westfalen in die Haare geraten.

Der in NRW geborene FDP-Chef Christian Lindner sprach sich für ein Zentralabitur aus. Er halte den Bildungswettbewerb zwischen 16 Bundesländern für aus der Zeit gefallen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine böse Spitze kam aus Bayern: "Dass Lindner ein Zentral-Abi fordert, ist verständlich, denn er selbst hat ja NRW-Abi", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. "Wir wollen die beste Bildung für unsere Schüler und keinen deutschen Durchschnitt." (dpa)

Themen Folgen