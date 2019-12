vor 20 Min.

Heil: Wirtschaft braucht eine Anwerbestrategie

Vor dem Fachkräftegipfel der Bundesregierung an diesem Montag hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der Wirtschaft eine Anwerbestrategie gefordert.

"Sie muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will", sagte der SPD-Politiker am Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Erst dann könne die Bundesregierung dies durch bürokratische Vereinfachungen unterstützen. (dpa)

