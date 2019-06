vor 18 Min.

Helikopter stürzt im Zentrum Manhattans in Gebäude

New York (dpa) - Ein Hubschrauber ist im New Yorker Stadtteil Manhattan in ein Hochhaus gestürzt.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte am Unglücksort, dabei seien vermutlich Menschen zu Schaden gekommen. Der Sender CNN berichtete, mindestens ein Mensch sei verletzt worden. Cumomo sagte, der Hubschrauber habe versucht, auf dem Hochhausdach notzulanden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr aber unter Kontrolle bekommen habe. Zu dem Absturz kam es in der Siebten Straße in Manhattan in der Nähe des berühmten Times Square. (dpa)

