vor 51 Min.

Hermes will Zustellung an der Haustür teurer machen Newsticker

Beim Paketdienst Hermes müssen Kunden sich auf steigende Versandkosten einstellen.

Der nach der DHL zweitgrößte Anbieter in Deutschland will die Zustellung an der Haustür verteuern. "Wir werden die Preise stärker differenzieren. Das heißt unter anderem auch, dass die Haustürzustellung teurer werden wird", sagte Hermes-Deutschland-Chef Olaf Schabirosky dem "Hamburger Abendblatt". Hermes hatte bereits im Frühjahr die Paketpreise um durchschnittlich 4,5 Prozent erhöht. Im kommenden Jahr werde es eine weitere Preisanhebung in ähnlicher Höhe geben, kündigte Schabirosky an. (dpa)

