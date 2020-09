vor 4 Min.

Hessens Fraktionschefin Wissler will Linken-Bundesvorsitzende werden

Hessens Linken-Fraktionschefin Janine Wissler bewirbt sich für das Amt der Bundesvorsitzenden ihrer Partei.

Das kündigte die 39-Jährige am Freitag in Wiesbaden an. Die bisherige Doppelspitze der Linken, Katja Kipping und Bernd Riexinger, hatte angekündigt, nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten.

