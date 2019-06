vor 21 Min.

Heuschrecken-Invasion auf Sardinien

Rom (dpa) - Millionen Heuschrecken haben die italienische Urlaubsinsel Sardinien heimgesucht.

Bis zu 20 Quadratkilometer seien in einer Region im Landesinneren befallen, teilte der Bauernverband Coldiretti mit. Es handle sich um einen "echten Notfall". Es gebe Zonen, in denen man auf einem Teppich aus Heuschrecken gehe. Der Schaden gehe in die Millionenhöhe. Die Heuschrecken dringen demnach in Bauernhäuser ein und zerstören Weideland. Rund 20 Agrarbetriebe seien betroffen, Touristen dagegen nicht, so ein Verbandssprecher. (dpa)

