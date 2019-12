07:07 Uhr

Hilfswerke bekommen mehr Spenden

Die Spendenbereitschaft vieler Menschen in Deutschland ist ungebrochen - und in der Zeit vor Weihnachten besonders hoch.

"Wir hatten in den letzten Jahren Spendenzuwächse", sagte der Leiter des katholischen Hilfswerks Caritas international in Freiburg, Oliver Müller, der dpa. Gerade in den Tagen vor Weihnachten werben auch unseriöse Organisationen um Spenden. Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk mahnt daher zur Vorsicht. Verbraucher sollten sich vorher darüber informieren, wer hinter einem Spendenaufruf steckt. (dpa)

