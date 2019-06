vor 17 Min.

Hitzewelle: Spanien erwartet bis zu 44 Grad am Wochenende

Neben Deutschland leidet auch Spanien derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle.

Heiße Luft aus Afrika soll Meteorologen zufolge noch mindestens bis kommenden Dienstag zu extrem hohen Temperaturen führen. Der Höhepunkt der "ola de calor" soll Spanien am Wochenende treffen: Dann würden in einigen Landesteilen Werte von bis zu 44 Grad erwartet, so der staatliche Wetterdienst. Auch die Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln müssen in diesen Tagen bei Werten von rund 35 Grad schwitzen. (dpa)

Themen Folgen