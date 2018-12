vor 56 Min.

Hochwasserwarnung für Teile Bayerns und am Rhein Newsticker

Nach dem extrem trockenen Sommer droht nun zu Weihnachten in Teilen Bayerns und am Rhein in Baden-Württemberg Hochwasser.

In Kempten im Allgäu etwa wird ergiebiger Dauerregen erwartet. Häuser im Bereich der Oberen Iller könnten überschwemmt werden. hieß es. Auch für die Landkreise Donau-Ries sowie Regensburg, Weiden, Ansbach und Kronach wurden Warnungen herausgegeben. Am Rhein wird an den Weihnachtsfeiertagen eine erste Hochwasserwelle erwartet. In Karlsruhe etwa könnte der Pegel in Richtung acht Meter steigen. (dpa)

