vor 45 Min.

Hohe Haftstrafen und Sicherungsverwahrung im Lügde-Prozess

Im Lügde-Missbrauchsprozess sind die beiden Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Das Landgericht Detmold verhängte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gegen den 56-jährigen Andreas V. wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in mehr als 200 Fällen. Der 34-jährige Mario S. erhielt 12 Jahre. Das Gericht ordnete außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung an. Auf einem Campingplatz in Lügde sollen die beiden jahrelang insgesamt 34 Kinder schwer sexuell missbraucht haben. (dpa)

Themen Folgen