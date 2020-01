vor 24 Min.

Hollands Ex-Nationalspieler Rob Rensenbrink gestorben

Der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler und zweimalige Vize-Weltmeister Rob Rensenbrink ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Das teilte sein früherer Mitspieler Jan Mulder im Namen der Familie Rensenbrinks mit. Der Niederländische Fußball-Verband drückte bei Twitter seine Trauer um den einstigen Stürmer aus. Rensenbrink litt schon seit einigen Jahren an einer Muskelkrankheit und war den Angaben zufolge bereits am Freitag in seinem Wohnort Oostzaan bei Amsterdam gestorben. (dpa)

