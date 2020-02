vor 40 Min.

Hunderte Menschen bei Trauerfeier nach Gewalttat in Rot am See

Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See in Baden-Württemberg ist in der Stadt der Opfer gedacht worden.

Gut 700 Menschen kamen am Nachmittag zu einer Trauerfeier in der örtlichen Veranstaltungshalle zusammen. Vier der sechs Opfer sollten im Laufe des Nachmittags in der Kleinstadt im Kreis Schwäbisch Hall beerdigt werden. Ein 26-Jähriger soll am Freitag vergangener Woche mit einer Pistole sechs Verwandte - darunter auch seine Mutter und seinen Vater - erschossen und zwei weitere Verwandte angeschossen haben. (dpa)

