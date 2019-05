22:41 Uhr

Hunderte Raketen auf Israel - Luftwaffe bombardiert Gaza

Bei einer neuen Runde der Gewalt zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen sind mindestens vier Menschen getötet und acht Menschen verletzt worden.

Die israelische Luftwaffe griff nach Armeeangaben 120 Ziele in dem Küstenstreifen am Mittelmeer an. Zuvor hatten militante Palästinenser wieder begonnen, Raketen auf Israel abzuschießen. Nach Angaben der Zeitung "Times of Israel" waren es bis zu Abend etwa 300 Raketen und Granaten, die in auf israelische Städte in der Grenzregion abgefeuert wurden. (dpa)

