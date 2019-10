vor 18 Min.

IS-Terrormiliz bestätigt Tod Al-Bagdadis

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt und einen Nachfolger benannt.

Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi sei der neue Anführer der Terrororganisation, erklärte der IS in einer Audio-Botschaft über seinen Medienkanal Al-Furkan. Der IS bestätigte darin auch den Tod des weiteren ranghohen Mitglieds Abu al-Hassan al-Muhadschir. Dieser habe aus Saudi-Arabien gestammt. Spezialkräfte des US-Militärs hatten Al-Bagdadi vergangenes Wochenende im Nordwesten Syriens aufgespürt. (dpa)

