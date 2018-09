Immer mehr Käufer entscheiden sich für Sportschuhe oder Sneaker

vor 43 Min.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf sportlichen Sohlen unterwegs.

Etwa jeder dritte Schuhkäufer habe sich im vergangenen Jahr für einen Sportschuh oder Sneaker entschieden, teilte der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie am Montag in Düsseldorf aus Anlass der Messe Gallery Shoes mit. Auch im ersten Halbjahr 2018 habe sich der Sneaker-Hype fortgesetzt, hieß es in der Mitteilung. Ein Ende des aktuellen Sportschuh-Booms sei derzeit nicht abzusehen, sagte Verbandssprecherin Claudia Schulz. (dpa)

