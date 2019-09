12:25 Uhr

Industrie befürchtet Auswirkungen auf Jobs bei Chaos-Brexit

Die deutsche Industrie befürchtet bei einem Chaos-Brexit Auswirkungen auch auf Jobs in Deutschland.

Es könne eine "hohe fünfstellige" Zahl von Arbeitsplätzen betroffen sein, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang. Bei einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU könne die Produktion gestört werden, die Nachfrage nach deutschen Produkten in Großbritannien könne einbrechen. Insgesamt hingen in Deutschland eine halbe Million Arbeitsplätze an den Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. (dpa)

