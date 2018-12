Internationale Razzia "Pollino" gegen italienische Mafia - auch in Bayern

vor 28 Min.

Polizisten während der Großrazzia gegen die Mafia in einem Eiscafé in Duisburg.

Ermittler sind am Mittwoch in Bayern und Nordrhein-Westfalen mit einer Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen.

Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind am Mittwoch mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Der Schwerpunkt sei in NRW, sagte eine BKA-Sprecherin. "Die Maßnahmen dauern derzeit noch an." Laut Bild.de wurden bundesweit mehr als 100 Objekte durchsucht, darunter auch Pizzerien. Einsätze gab es demnach etwa im Rheinland und im Ruhrgebiet. Nach Informationen des Spiegel richte sich die Razzia insbesondere gegen die beiden einflussreichen Mafia-Familien Mammoliti und Giorgi.

In Bayern wurden offenbar zwei Objekte im Osten des Großraums München durchsucht. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Festgenommen wurde dort niemand.

Die Europäische Justizbehörde Eurojust koordinierte die internationale Aktion mit dem Codenamen "Pollino". International habe es zahlreiche Festnahmen und Beschlagnahmungen gegeben. Das sei das Ergebnis "einer intensiven gemeinsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2016 begann und europaweit koordiniert wurde", hieß es in einer Pressemitteilung von Eurojust.

Die kalabrische 'Ndrangheta gilt inzwischen als die mächtigste italienische Mafia-Organisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel nach Europa und ist auch in Deutschland aktiv. So gehen die Mafia-Morde von Duisburg im Jahr 2007 auf ihr Konto.

Eurojust will um 12 Uhr am Mittwoch in Den Haag über die Ermittlungen informieren. Das BKA will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden Details bekanntgeben. Wie viele Verdächtige festgenommen wurden und wo genau die Durchsuchungen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa gab es auch in Südamerika Einsätze. (dpa/AZ)

