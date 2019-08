vor 37 Min.

Iran: Haben "ausländisches" Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben ein weiteres "ausländisches" Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt.

Ein Sprecher der IRGC-Marine sagte der Nachrichtenagentur Fars am Sonntag, dass das Schiff Öl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollte. Die Beschlagnahme sei bereits am 31. Juli erfolgt. Der Eigner wurde nicht genannt. (dpa)

Themen Folgen