vor 40 Min.

Iran soll britischen Tanker bedrängt haben

Nach einem weiteren Vorfall mit einem Öltanker in der Golfregion wächst die Angst vor neuen Spannungen zwischen dem Iran und dem Westen.

Nach britischen Angaben sollen sich drei iranische Boote in der Straße von Hormus dem Öltanker "British Heritage" genähert haben. Sie hätten "entgegen internationalem Recht" versucht, das Handelsschiff an der Durchfahrt zu hindern. Teheran bestritt, an einem Vorfall mit einem britischen Schiff beteiligt gewesen zu sein. Das Ziel solcher wertlosen Unterstellungen sei es lediglich, Spannungen zu provozieren, sagte der iranische Außenminister Sarif. (dpa)

