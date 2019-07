vor 50 Min.

Iran stoppt britischen Öltanker im Persischen Golf

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben am Freitag einen britischen Öltanker in der Straße von Hormus am Persischen Golf gestoppt.

Laut IRGC-Website hatte der Tanker die internationalen Vorschriften nicht beachtet. (dpa)

