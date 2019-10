20:37 Uhr

Isolierte Familie: Auch Vater der Familie festgenommen

Im Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist nun auch der 67 Jahre alte Vater festgenommen worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag in Assen in der Provinz Drenthe mit. (dpa)

