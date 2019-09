vor 20 Min.

Israel greift nach Raketenbeschuss Hamas-Stützpunkte an

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mehrere Stützpunkte der radikal-islamischen Hamas angegriffen.

Zuvor hätten militante Palästinenser fünf Raketen nach Israel abgefeuert, teilte die Armee in der Nacht mit. Nach Medienberichten schlug eine Rakete in einem Feld nahe der Stadt Sderot ein und löste ein Feuer aus. Die Stützpunkte der im Gazastreifen herrschenden Hamas wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen massiv beschädigt. Es gab allerdings dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge keine Verletzten. (dpa)

