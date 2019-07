vor 34 Min.

Italien baut Kooperation mit libyscher Küstenwache aus

Italien baut zum Eindämmen der Migration von Bootsflüchtlingen die umstrittene Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache aus.

Die italienische Regierung werde die Küstenwache mit Material und Training noch mehr unterstützen, teilte die Regierung in Rom mit. Der von der EU unterstützte Deal sieht vor, dass die Libyer Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Europa auf dem Mittelmeer abfangen und wieder in das Bürgerkriegsland zurückbringen. Er ist umstritten, weil Migranten in dem Land schwerste Misshandlungen drohen. (dpa)

