vor 19 Min.

Japaner kritisieren Kim Kardashian wegen Kimono-Unterwäsche

Der US-Fernsehstar Kim Kardashian West hat Ärger mit traditionsbewussten Japanern.

Kardashian wies deren Kritik an ihrer neuen Kimono-Modelinie zurück. Es sei nie ihre Absicht gewesen, "Kleidungsstücke zu kreieren oder zu verkaufen, die in irgendeiner Weise der traditionellen Kleidung ähneln oder sie entehren", sagte das TV-Sternchen der "New York Times". Sie denke aber nicht daran, den Namen der Modelinie zu ändern. Kardashian hatte zuvor unter dem Namen "Kimono Solutionwear" eine neue Unterwäsche-Kollektion angekündigt. (dpa)

