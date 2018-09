vor 40 Min.

Japanerin Osaka folgt Serena Williams ins US-Open-Tennis-Finale Newsticker

Nach Serena Williams hat auch Naomi Osaka das Endspiel der US Open erreicht und steht damit als erste japanische Tennisspielerin im Finale eines Grand-Slam-Turniers.

Die 20-Jährige siegte im Halbfinale in New York 6:2 6:4 gegen Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA. Zuvor gewann die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams klar mit 6:3, 6:0 gegen die Lettin Anastasija Sevastova. Das Damen-Finale in New York findet an diesem Samstag statt. (dpa)

Themen Folgen