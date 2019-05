vor 20 Min.

Japans Kaiser Naruhito verkündet Thronbesteigung

Japans neuer Kaiser Naruhito hat verkündet, dass er den Chrysanthemen-Thron bestiegen habe.

Er werde im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates erfüllen, sagte der 59-Jährige am Mittwoch in seiner ersten Botschaft an das Volk. (dpa)

