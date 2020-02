vor 43 Min.

Joaquin Phoenix gewinnt Oscar als bester Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix hat den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen.

Der 45-jährige US-Amerikaner wurde in der Nacht zum Montag in Hollywood für seine Darstellung des späteren Batman-Gegenspielers in "Joker" ausgezeichnet. (dpa)

Themen folgen