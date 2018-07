17.07.2018

Jugendlicher bleibt mit Gleitschirm an Kirchendach hängen

Ein 16-Jähriger ist beim Jungfernflug mit seinem Gleitschirm auf dem Dach einer Kirche im Schwarzwald gelandet - und musste von der Feuerwehr heruntergeholt werden.

Er zog sich bei dem missglückten Flug in Mühlenbach Verletzungen am Bein zu. "Der Jugendliche konnte seine Ungeduld nicht mehr zügeln und startete ohne jegliche Flugerfahrung seinen Erstflug am Waldrand", schilderte die Polizei. Nach etwa 300 Metern sei er auf dem schrägen Dach der Kirche gelandet. Hier habe sich sein Schirm verfangen und ihn vor dem Absturz bewahrt. (dpa)

