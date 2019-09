14:53 Uhr

Juncker nach Brexit-Treffen: Noch immer keine Vorschläge

Ein Brexit-Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat zunächst keine greifbaren Ergebnisse gebracht.

Juncker erklärte anschließend, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem bereits fertigen Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. "Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden", fügte er hinzu. Die EU-Kommission werde rund um die Uhr verfügbar bleiben, hieß es weiter. Johnson will bis zum EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober Änderungen am EU-Austrittsabkommen durchsetzen, was die EU bislang ablehnt. (dpa)

