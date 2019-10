vor 3 Min.

Junge Union fordert Pendlerpauschale für Hin- und Rückweg

Die Junge Union plädiert dafür, die Entfernungspauschale für den Hin- und den Rückweg zur Arbeit zu gewähren - und nicht mehr nur für die einfache Entfernung.

Denn in den vergangenen Jahren seien die Kosten für die Mobilität der Menschen in Deutschland erheblich gestiegen. Das steht in einem Leitantrag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU für ihren Deutschlandtag am kommenden Wochenende in Saarbrücken. Die aktuelle Entfernungspauschale decke dabei schon länger nicht mehr die Kosten für den Arbeitsweg der Bürger. (dpa)

