vor 58 Min.

Kabinett beschließt Gesetzentwurf für mehr Pflegekräfte Newsticker

Die Bundesregierung will sowohl in den Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen mehr Pflegestellen schaffen.

Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch einen milliardenschweren Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Allein in der Altenpflege sollen insgesamt 13 000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Bezahlt werden soll das Paket überwiegend von der gesetzlichen Krankenversicherung. (dpa)

