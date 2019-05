vor 55 Min.

Kaltfront sorgt für Bibber-Wochenende

Eine von Norden kommende Kaltfront sorgt in fast ganz Deutschland für ein kühles Wochenende.

Bei starker Bewölkung und teils kräftigen Niederschlägen ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht nur wegen der Temperaturen von maximal fünf bis 13 Grad ungemütlich. In der Nacht sowie am Sonntag ist im Bergland sogar Schnee möglich. Auch nächtliche Tiefstwerte bis minus vier Grad sorgen für eher winterliche Verhältnisse. Auch mit Beginn der neuen Woche ist keine Besserung in Sicht: Der Frühling legt eine Pause ein. (dpa)

