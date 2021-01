17:49 Uhr

Kamala Harris als erste US-Vizepräsidentin vereidigt

Kamala Harris ist als erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten vereidigt worden.

Die Supreme-Court-Richterin Sonia Sotomayor nahm der 56-Jährigen am Mittwoch an der Westseite des US-Kapitols in Washington den Amtseid ab, kurz bevor Joe Biden als Präsident vereidigt werden sollte.

© dpa-infocom, dpa:210120-99-104722/1 (dpa)

