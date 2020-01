12:49 Uhr

Kampf gegen Buschbrände geht weiter - Warnung vor Plünderern

Während in Australien der Kampf gegen die Flammen weitergeht, warnen die Behörden vor Kriminellen.

Im Bundesstaat New South Wales wurden nach Angaben der Polizei drei Menschen wegen des Verdachts von Plünderungen angeklagt. In den Feuergebieten sollen Streifen etwaigen Dieben das Handwerk legen. "Es ist schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, die versuchen, auf Kosten von Gemeinden, die ohnehin schon so viel verloren haben, zu profitieren und sich zu bereichern", sagte Einsatzleiter Gary Worboys. Verbraucherschützer warnten zudem vor Spendenbetrügern. (dpa)

