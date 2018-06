vor 37 Min.

Kampfflugzeug vor Japan ins Meer gestürzt - Pilot gerettet Newsticker

Ein US-Kampfflugzeug ist vor der Küste Südjapans ins Meer gestürzt.

Wie das US-Militär bekanntgab, konnte der Pilot gerettet werden. Das in der südlichen Inselprovinz Okinawa stationierte Flugzeug vom Typ F-15 war am Morgen rund 80 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Naha aus zunächst ungeklärter Ursache abgestürzt. Auf Okinawa ist das Gros der US-Streitkräfte in Japan stationiert. Die USA sind Japans Schutzmacht. Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Unfällen des US-Militärs in der Region. (dpa)

