vor 19 Min.

Kampfhundmischling beißt Säugling in den Kopf - Baby stirbt Newsticker

Ein sieben Monate alter Junge aus dem südhessischen Bad König ist nach einem Biss des Familienhundes gestorben.

Das Tier biss das Baby gestern in der Wohnung in den Kopf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Hund, wohl ein Mischling mit Anteilen eines Kampfhundes, wurde in ein Tierheim gebracht. Dort sei er als aggressiv beschrieben worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Vater hatte demnach sofort die Rettungskräfte verständigt, die den kleinen Jungen in eine Klinik brachten. Zunächst war der Zustand des Säuglings stabil, am späten Abend starb er jedoch. (dpa)

