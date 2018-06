vor 22 Min.

Keine Pläne für Vorstellung von Seehofers Masterplan Newsticker

Wann Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen umstrittenen Masterplan zur Flüchtlingspolitik vorstellen wird, ist noch völlig offen.

Ministeriumssprecherin Eleonore Petermann sagte in Berlin: "Es gibt keinen neuen Termin für die Vorstellung des Masterplans Migration." In dem Plan geht es um Fluchtursachen, Flüchtlingshilfe in Transitländern, EU-Asylpolitik und Reformen in Deutschland. Der Inhalt sei bislang nur Seehofer, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie einigen Mitarbeitern des Innenministeriums bekannt, die mit der Ausarbeitung befasst gewesen seien. (dpa)

